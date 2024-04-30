تكريم المخرج «مايك لي» في مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي في مالطا، تكريم المخرج مايك لي بجائزة «النحلة الذهبية» للإنجاز الوظيفي، وذلك خلال الدورة الثانية في الفترة من 22 إلى 30 يونيو في فاليتا عاصمة مالطا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وينظم المهرجان ماستر كلاس للمخرج مايك لي الذي حصل على سبعة ترشيحات لجوائز الأوسكار وفاز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عن فيلم «Naked» عام 1993، ويدير الماستر كلاس أدريان ووتون، الرئيس التنفيذي لشركة Film London ولجنة الأفلام البريطانية.

تفاصيل مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي

كما كشف مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيمه الأولى، الذين سيحكمون قسم المسابقات بالمهرجان، والذي يتكون من 12 فيلما، وفي الحفل الختامي لجوائز المهرجان في 30 يونيو، سيتم توزيع جوائز أفضل فيلم روائي طويل، والأداء التمثيلي، وكتابة السيناريو، وتصميم الإنتاج، والأداء الفني الإبداعي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

تضم لجنة التحكيم مخرج فيلم «Tetris» جون س. بيرد، ومخرجة فيلم «Avatar» مارجري سيمكين، والمصور السينمائي بيدرو لوك، ومخرج فيلم «Savage Messiah» ماريو فيليب أزوباردي، ومصمم إنتاج فيلم «The Dark Knight» ناثان كراولي بالإضافة إلى ريتشي ميهتا.

وقالت تيريزا كافينا، المديرة الفنية لمهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي: «لدينا مجموعة من المواهب المرموقة التي تنضم إلينا في لجنة تحكيم المهرجان هذا العام، كل منهم لديه سجل حافل في مجال تخصصه وقد قدم مساهمات كبيرة لصناعة السينما العالمية»، متابعة: «من خلال مجموعتنا الكاملة، نهدف إلى تنظيم وجهة للثقافة والتبادل العالمي».