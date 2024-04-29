مقاطعة السمك تهبط بأسعاره لأدنى مستوى وسط توقعات بتراجع جديد.. عاجل

تستمر حملات مقاطعة الأسماك في القاهرة والجيزة لليوم الخامس على التوالي، إضافة إلى بعض المحافظات الأخرى، مع توسعها لتشمل الدواجن والبيض واللحوم، حتى تصل للمعدلات الطبيعية تماشيًا مع حالة السوق، بعد هبوط أسعار الأعلاف والمواد الخام نتيجة فتح اعتمادات دولارية لاستيراد ما يلزم من سلع أساسية لسد احتياجات السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته الحكومة، صرح بذلك أسامة الرفاعي منسق حملة مقاطعة الأسماك والدواجن بالقاهرة الكبرى.

التراجع عن المقاطعة مشروط بضبط الأسعار

وأكّد «الرفاعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توقف الحملة في القاهرة والجيزة، مشروط بتراجع أسعار السمك من المصدر للتجار حتى يلمس المواطن الانخفاض، مُشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مشتركا على نطاق واسع لمقاطعة الدواجن والبيض لتلحق بالأسماك، مطالبًا الجهات الرقابية بشن المزيد من الحملات على الأسواق لضبط الأسعار وفحص المنتجات خاصًة بعدما انخفضت الأسعار خلال فترة المقاطعة وتراجع حركات البيع.

المقاطعة أعطت درس للتجار

وأضاف، أن الحملات الرقابية والتوعية والمقاطعة، أعطت درسًا قاسيًا للتجار لعدم التحكم في الأسواق، مشيدًا بعرض الصيادين لمشكلاتهم التي تراكمت ودفع ثمنها المواطن.

تطوير البحيرات وزيادة إنتاج السمك

وأوضح منسق حملة مقاطعة، أن تطوير البحيرات المصرية وهي «البردويل والمنزلة والبرلس وكينج ماريوت» كلها أمور إيجابية وتعود بالنفع على المصريين وليس التجار فقط، إذ تُسهم في زيادة الإنتاج من أنواع السمك المختلفة وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق، خاصة أن الدولة والحكومة أنفقت الكثير على تطويرهم، إضافة إلى إنتاج الصيادين من البحر وكذلك المزارع السمكية.

وتوقع أن تتراجع أسعار السمك، بمجرد وصول أسماك البردويل لأسواق القاهرة الكبرى.

أسعار السمك بعد المقاطعة

وتأثرت أسواق السمك في القاهرة والجيزة، إذ شهدت هبوطًا حادًا في أسعار بعض الأنواع، إضافة إلى تراجع أسعار الدواجن والبيض تراجعًا ملحوظًا تخوفًا من حملة «خليها في الثلاجة»، المزمع تدشينها الأربعاء المقبل في القاهرة والجيزة، وجاءت أسعار السمك اليوم بأسواق القاهرة الكبرى كالتالي:

- سعر البوري يتراوح من 70 إلى 90 جنيهًا لـ5 حبات في الكيلو.

- البوري حبتان في الكيلو بسعر 110 جنيهات بدلًا من 190 جنيهًا قبل الحملة.

- سعر البلطي والشبار يتراوح من 30 إلى 60 جنيهًا في أسواق القاهرة الكبرى.

- سعر البلطي الأسواني انخفض إلى 50 جنيهًا.

- سعر الدنيس بلغ متوسط 130 جنيهًا بعد المقاطعة.

- سعر الفيليه من 50 إلى 150 جنيهًا بعد المقاطعة.

- سعر قشر البياض يتراوح بعد المقاطعة بين 120 و160 جنيهًا.

- سعر المكرونة السويسي يتراوح بين 85 و135 جنيهًا.

- سعر السبيط والكاليماري تراوح بين 120 جنيها و200 جنيه.

- سعر الكابوريا يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

- سعر الجمبري يتراوح بين 100 و280 جنيها.

- سعر الجمبري الجامبو انخفض إلى 500 جنيه.