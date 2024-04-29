اتحاد الناشرين يبحث مع سفير مصر بالإمارات تسهيل تأشيرات دخول معرض أبو ظبي للكتاب

التقي اليوم وفد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، رئيس الاتحاد وبحضور أحمد رشاد؛ أمين صندوق الاتحاد، ومحمود عبد النبي؛ رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد، مع السفير شريف عيسى؛ سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرات الناشرين المصريين

وقال «اتحاد الناشرين» في بيان، إنه تم الاتفاق مع السفير لتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات دخول الناشرين المصريين المشاركين في معارض الكتاب التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجرى الاتفاق على يكون التواصل المباشر، من خلال اتحاد الناشرين المصريين.

وجرى اليوم افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتحل مصر ضيف الشرف للمعرض هذا العام، وشخصية العام الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

تخصيص أماكن بمعرض أبو ظبي للكتاب

حضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، وبخصوص تخصيص ستاند لإصدارات الناشرين المصريين بالجناح المصري بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

كما اتفق رئيس اتحاد الناشرين المصريين مع الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على تخصيص ستاند لإصدارات الناشرين المصريين بالجناح المصري بالمعرض.

ودعا الاتحاد الناشرين المشاركين بالمعرض والراغبين في التمتع بهذه الميزة، تسليم نسخة واحدة من إصداراتهم الجديدة فقط، الصادرة في عام 2024 للعرض إلى جناح الهيئة العامة للكتاب.