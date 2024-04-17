اتحاد الناشرين العرب يتضامن مع الشعب العُماني في كارثة السيول

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن خالص تعازيه وتضامنه مع سلطنة عُمان، سلطانًا وحكومةً وشعبًا جراء السيول الجارفة، التي خلفتها الأمطار خلال الأيام الماضية في محافظة شمال الشرقية، الواقعة في شرق البلاد على بُعد 150 كيلومترا من العاصمة مسقط، والتي أسفرت عن العشرات من الضحايا معظمهم من الأطفال إثر انجرافهم داخل مركباتهم، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية.

وتابع اتحاد الناشرين: «ندعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين وأن يرحم الشهداء ويتغمدهم برحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان».

الناشرين العرب يعلن تقديم يد العون لأهل عمان

وتقدم الاتحاد بالعزاء للناشرين العُمانيين والمعنيين بالثقافة العُمانية، مؤكدا تضامنه ووقوفه معهم، واستعداده لتقديم كل العون في مواجهة آثار هذه الكارثة المروعة.