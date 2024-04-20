اتحاد الناشرين العرب يحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

أكد اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يوافق 23 أبريل، أهمية هذا الحدث، الذي يسلط الضوء على دور الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار والتطوير، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح في بيان، أن اختيار 23 أبريل يوما عالميا للكتاب وحقوق المؤلف، يرتبط بتاريخ ثقافي وأدبي مهم، حيث يحتفل به لتكريم إرث الكُتّاب والمؤلفين العالميين البارزين في التاريخ الأدبي، بما في ذلك ولادة ووفاة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، وقامت المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، بتحديد يوم 23 أبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف، كاعتراف دولي يبرز الأهمية العالمية لهذا اليوم، ويسهم في تعزيز حقوق المؤلفين وحماية الملكية الفكرية.

حماية حقوق المفكرين والكتاب

وقال إن الملكية الفكرية تمثل العمود الفقري للتقدم التكنولوجي والابتكار، وهي عامل أساسي في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التقدم الاقتصادي، فهي تلعب دورًا حاسمًا في تشجيع الابتكار، من خلال توفير الحوافز المناسبة للمبتكرين والمبتكرات، لتطوير أفكارهم، وتحمي حقوق المبتكرين والمبدعين، وتشجع الاستثمارات طويلة الأجل في البحث والتطوير.

وشدد على أن قطاع النشر يشكل جزءا أساسيا من هذه الصناعات الإبداعية، حيث يلعب دورا حيويا في نقل المعرفة والثقافة، وتعزيز التواصل الإنساني، فإن حماية الملكية الفكرية تكتسب أهمية بالغة لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي، حيث توفر للمؤلفين والناشرين الحماية القانونية لأعمالهم، ما يشجعهم على إنتاج المزيد من المحتوى القيّم والمبتكر.

وفي هذا السياق، يعدّ دور اتحاد الناشرين العرب من خلال لجنة الملكية الفكرية، أساسيا في حماية حقوق المؤلفين والناشرين في العالم العربي، إذ يقوم بتوعيتهم بأهمية حقوق الملكية الفكرية والوسائل القانونية لحمايتها.

كما يمثّل مصالح الناشرين أمام الجهات المختصة ويحارب المزوّرين، سواء في مجال التشريعات أو في التعامل مع حالات انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، كما يتبادل الاتحاد مع المنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الملكية الفكرية الخبرات والمعرفة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

دعوة للاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلفين

لذا، ففي هذا اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، يجدّد اتحاد الناشرين العرب التأكيد على أهمية ثقافة الاحترام ودعم الجهود لتوسيع نطاق تأثير حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، ويدعو دور النشر العربية للاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلفين، من خلال القيام بإعلانات وافتتاحيات خاصة على واجهات المكتبات والمواقع الإلكترونية وتقديم نسب خصومات خاصة على مجموعة مختارة من الكتب، ابتداءً من يوم 23 إبريل وحتى 30 إبريل، وذلك لتشجيع الجمهور على القراءة والاستفادة من العروض الثقافية المميزة والمشاركة في الفعاليات الثقافية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

نشر الوعي بأهمية احترام الملكية الفكرية

وناشد اتحاد الناشرين العرب الحكومات العربية نشر الوعي بأهمية احترام الملكية الفكرية لتحقيق التطور الثقافي والاقتصادي في المنطقة، ولحماية حقوق المبتكرين والمؤلفين وتشجيع المزيد من الابتكار والإبداع كما نحث الدول على نشر وتعميم قوانين ولوائح حماية الملكية الفكرية، ورفع الوعي القانوني العام للجمهور وتشجيع الأنشطة الاختراعية، وذلك لتوفير بيئة مشجعة للابتكار والإبداع وتنظيم حملات توعية وإعلانات عبر وسائل الإعلام تسلط الضوء على أهمية احترام الملكية الفكرية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد.

اليوم العالمي للملكية الفكرية

وبهذه المناسبة تحتفل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) باليوم العالمي للملكية الفكرية سنويًّا في 26 أبريل، وذلك لزيادة الوعي بكيفية تأثير براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والتصاميم على الحياة اليومية وللاحتفال بالإبداع، والمساهمة التي يقدّمها المبدعون والمبتكرون في تطوير وتنمية الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.