حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بمركز مطوبس، بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك، وفي إطار الاحتفال بأعياد الربيع.

ضبط 40 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملة عن ضبط عجل بقري يزن حوالي 40 كيلوجرامات مذبوحة بشكل غير قانوني، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بواسطة اللجنة المُشكلة من الأجهزة المعنية، التي ضمت كل من إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور علي الفتياني، مدير إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس، وأسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس.

استمرار تكثيف الحملات الرقابية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الأيام المقبلة، بمناسبة حلول أعياد الربيع.