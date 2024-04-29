محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بمحور صبري القاضي بمدينة كفر الشيخ، نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدماً التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة منى عبد العاطي، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومى للمرأة ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والآباء رعاة كنائس كفر الشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

قدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأخوة الأقباط، وأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعبٌر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد المستمرة سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلاً تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أنّ تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً، خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لتحقيق النماء والتقدم في جميع المجالات.

المحافظ: مصر بلد الأنبياء والرسالات

وقال المحافظ، أنّ مصر بلد الأنبياء والرسالات، وهي قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، مستطرداً: «مصر تستحق منّا الحب بالفعل وليس بالكلام، وأدعو جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه»، مشيراً إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنياً دوام الاستقرار والرخاء لمصر الذي سيظل دائماً في مقدمة الأمم، وأنّ يعم السلام والخير على مصر، مُثنياً على دور رجال الشرطة في حفاظهم على أمن وأمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب في تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.