رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفريق الطبي المشارك بقوافل «حياة كريمة»

كرَّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رموز الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية الموسعة التي تطلقها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً داخل محافظة كفر الشيخ وخارجها في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع، وذلك على هامش اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المُنعقد اليوم بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

تكريم الفريق الطبي المشارك في القوافل الطبية التي تطلقها جامعة كفر الشيخ

وأكد رئيس الجامعة، أنّ تكريم الفريق الطبي المشارك في القوافل الطبية التي تطلقها جامعة كفر الشيخ باستمرار ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاء نتيجة لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجاً في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة، مشيراً إلى دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة، والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية المشاركة في القوافل الطبية التي تطلقها الجامعة لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ في العديد من المجالات، تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً منهم بأهمية دور الجامعة الفعال داخل المحافظة والمحافظات الأخرى لخدمة المجتمع في العديد من المحافظات.

أسماء المكرمين

شمل التكريم الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري بالجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سلامة، أستاذ مساعد بكلية الطب البشري، والدكتورة عبير عبد الوهاب، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجوي جودة، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.