«دراسة واقتصاد» يناقش المشروعات السكنية الحالية والمستقبلية على الراديو 9090

تحدث الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم الاثنين، عن المشروعات السكنية الحالية والجديدة والمقبلة، من خلال استضافته للمهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان.

وذكر المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال برنامج «دراسة واقتصاد» الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى ورئيس تحرير البرنامج منة العشماوي، أنه جرى العمل في 522 مشروعًا بمختلف المجالات التنموية المختلفة في سيناء ومدن القناة، بتكلفة حوالى 46.7 مليار جنيه لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة لها برؤية شاملة لتعمير صحراء سيناء وتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها، هو مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

إتاحة 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات

وأضاف «خطاب» أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى إتاحة 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات، و17.5 ألف مشروع، وتوفير 6.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأدت لرواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنه بالنسبة للمشروعات المتاحة حاليًا، تم طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع (فالي تاور) بمدينة حدائق أكتوبر بطريق الواحات والمتحف المصري، بمساحات تتراوح بين 95 و100 متر مكعب، طبقًا لسعر اللجنة العقارية الرئيسية، يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

وأوضح خطاب خلال برنامج دراسة واقتصاد على راديو 9090، أن سياسة الوزارة تعتمد في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهي، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلة أن للشكاوى أو الاستفسار يتواصل المواطن مع الصندوق على الأرقام 1188 أو 5777 أو 5999، أو من خلال بوابة الصندوق إلكترونية، أو الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان أو الخط الساخن 1500، أو المراكز التكنولوجية بالأجهزة على مدار 24 ساعة.