وحدة الدعم الفني بـ«الإسكان» تتابع مشروعات المنصورة الجديدة

استقبل المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، المهندسين مصطفى الصاوي ومصطفى بكير، من وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجارية في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية، ومنها مشروعات (الفيلات – جنة)، وذلك بحضور المهندس محمود العطافي، مدير إدارة التنفيذ بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومسؤولي الجهاز.

مشروعات المنصورة الجديدة

وأشار المهندس محمد الغمراوي إلى أنه تم المرور على الفيلات المودرن لمراجعة أعمال التشطيبات ومتابعة الموقف التنفيذي للفيلات والمبيعات، كما جرى اعتماد عينات ومراجعة موقف الاعتمادات واللوحات التنفيذية لمشروع تنفيذ 224 عمارة بمشروع جنة بالمرحلة الثانية.

وأشاد ممثلو وحدة الدعم الفني بالجهد المبذول من قبل مسؤولي جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وأكدوا ضرورة حث الشركات على سرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المطلوبة

تنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى بالمدينة

وفي مدينة ملوي الجديدة، عقد المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، اجتماعاً ببعض ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات مدينة ملوي الجديدة من مرافق وإسكان وتنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى بالمدينة، في إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن الجيل الرابع، والقضاء علي أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالإشتراطات والمواصفات الفنية لكل مشروع جاري تنفيذه والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها السحب والإسناد لشركات أخرى.