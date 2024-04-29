فتح باب التصالح على مخالفات البناء خارج وداخل الحيز الأسبوع المقبل.. جهز أوراقك

تستعد وزارة التنمية المحلية مع الجهات المختصة والمحافظات، لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وفتح باب التقديم لتقنين الوضع الأسبوع المقبل.

وأكّدت مصادر حكومية فتح باب التصالح لجميع مخالفات البناء الموجودة خارج الحيز العمراني، وفقًا لآخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 15 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ 17 ديسمبر 2023 للتصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.

دور المراكز التكنولوجية

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه من حق أي مواطن لديه مخالفة بناء تقديم طلب تصالح إلى المركز التكنولوجي، في نطاق المخالفة محل التصالح أو التقديم الإلكتروني للتصالح، ما لم يكن ضمن الممنوعات الثلاثة التالية، التي لا يوجد تصالح متاح لها ومنها، المخالفة التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، وتغيير استخدام الجراجات، والتعدي على نهر النيل والمجاري المائية والآثار.

تطبيق قانون التصالح

كما تواصل وزارة التنمية المحلية العمل على تدريب القائمين على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، من المحافظات والمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية والزراعة وممثلين عن الأحياء والمدن، إذ يجري إنجاز تطبيق القانون والحد من أي عراقيل.