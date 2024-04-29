«التنمية المحلية» تعلن تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة نويبع

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تسليم محطة الفرز الأولى بمدينة نويبع لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمنة رفع كفاءة عدد 4 محطات فرز المخلفات البلدية الصلبة «أبورديس- رأس سدر- الطور- نويبع» بالمحافظة، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة، ومساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد، بما في ذلك توفير المعدات المطلوبة، واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.

لجنة لمتابعة مشروعات البنية التحتية

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم محطة الفرز الأولى بمدينة نويبع إلى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توريد خط فرز المخلفات بطول 16 مترًا، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات، ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أقرب وقت ممكن.

توريد المعدات

وأوضح «آمنة» أنه جرى الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولى بمدينة نويبع وتتضمن ميني لودر محوري (compact loaders) وشوكة ومكبس معادن ومكبس مفروزات خفيفة ومولد 100 ك.ف.أ PRIME POWER)) بخزان وقود 500 لتر، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا الانتهاء من كافة الأعمال المدنية للمحطة، والتي شملت تركيب عدة مظلات معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100م2، ولتغطية المكابس على مساحة 65م2، ولتغطية المعدات والمولد على مساحة 50م2، وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بارتفاع 1.5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، وتركيب لوحة الكهرباء لتشغيل عدد 2 محرك كهربي خاص بخط سير الفرز، وتركيب خزانات مياه بالمواتير تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاتة، وتوريد المواتير ومواسير التوصيل وكل ما يلزم طبقًا لأصول الصناعة، إضافة إلى إعادة تأهيل المبني القائم فرشة بالأثاث اللازم من مكاتب وكراسي ودولاب وخلافة.

إدارة المخلفات

وأشاد وزير التنمية المحلية بالنتائج المتحققة على أرض الواقع لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفنين الصحيين الآمنين بمدينتي (الطور– شرم الشيخ)، بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 3 محطات للفرز الأولي بمدن الطور – نوبيع – أبورديس بتكلفة 12 مليون جنيه، كما أنه جار إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.