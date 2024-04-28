«التنمية المحلية»: إزالة 1471 مبنى مخالفا على أملاك الدولة خلال أسبوع

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ22 في استرداد 618,5 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 543 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 358 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 60 حالة استزراع سمكي بمساحة 300 فدان بمحافظة بورسعيد.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة، مشددًا على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها.

استرداد حق الشعب

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالات المستهدفة في الموجة الـ22 وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.