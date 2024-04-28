عماد الدين حسين: سوق العمل بحاجه لتخصصات الكمبيوتر.. ولابد من مواكبة التغيرات الجديدة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنَّ رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه اليوم والجزء الموجه للشباب والأسر المصرية، فيما يتعلق بالتعليم ومجالات العمل الجديدة هامة للغاية، وتركزت حول أهمية البحث عن بدائل متنوعة للتعليم بعيدا عن الاختيارات التقليدية التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة البطالة.

وتابع الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «الالتحاق بالكليات النظرية لن يهيء شبابنا للالتحاق بسوق العمل بالشكل الكافي، ورسائل الرئيس السيسي اليوم تؤكد أن توجه القيادة السياسية يفتح أمام الطلاب والخريجين أمل في توفير آلاف فرص العمل الجديدة ولكن عليهم مواكبة هذا العصر الذي يعتمد الرقمنة والسرعة في الوظائف».

وأكد «حسين»: «الكليات النظرية هامة في سياق معين، ولكن ليس بنفس الحجم الذي يستوعبه ويحتاجه سوق العمل، بينما السوق متعطش لـ العمالة الفنية والمتخصصين في اللغات وعلوم الحاسب الآلي والمؤهل من هؤلاء يحقق دخل يعادل آلاف الدولارات وهو يعمل من منزله».