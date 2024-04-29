آخر تطورات الحالة الجوية بالإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدة محافظات

شهدت محافظات الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، منخفضات جوية قوية نتج عنها هطول الأمطار بشكل غزير، تسببت في سيول، وتعطلت على أثرها الحياة في الكثير من المناطق، وواجه أصحاب السيارات صعوبة في عبور الطرق، بالإضافة إلى إعلان وزارة التعليم الإماراتية وقف المدارس والجامعات لعدة أيام، حتى استقرار الحالة الجوية، لتجنب وقوع أي إصابات خطيرة.

استمرار سقوط الأمطار في الإمارات

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة، استمرار سقوط الأمطار في عدة مناطق مختلفة، بالإضافة إلى تسجيل أعلى نسبة درجة حرارة في هذا اليوم، وصلت إلى نحو 41.2 درجة مئوية في وتييد، بمنطقة الظفرة، تحديدًا في تمام الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كما جرى رصد هطول أمطار متوسطة على طريق جبل علي لهباب في محافظة «دبي»، بالإضافة إلى أمطار خفيفة بشارع الذيد في محافظة الشارقة، في تمام الساعة 03:35.

حالة الطقس في دبي

وبحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد، فإن الطقس اليوم في محافظة ديي، صافٍ مع وجود سحب من فترة لأخرى، وتكون درجة الحرارة الكبرى بنسبة 37 درجة مئوية، بينما الصغرى 27 درجة مئوية، فيما تكون نسبة الرطوبة نحو 26%، ونسبة الرياح 18 كيلومترًا في الساعة.