أستاذ علوم سياسية: مصر تقوم بجهود كبيرة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية وصلت نقطة مهمة بالتزامن مع التحركات المصرية في مسارات واتجاهات متعددة، الهدف منها الوصول إلى وقف إطلاق النار، ومصر اقترحت أفكارا ورؤى عديدة لحل الأزمة وإنهاء الصراع، من خلال اللقاءات المستمرة والمؤتمرات الدولية.

التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية

وشدد «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن القاهرة تتعامل برؤية أشمل وبذلت مجهودات كبيرة على كل الأصعدة، موضحًا أن هناك التزام كبير من مصر تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يتم من خلال إدخال المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني، وهناك اهتمام بالغ الأهمية من القيادة السياسية.

إعادة تقديم القضية الفلسطينية

وأوضح أن مصر الآن تعمل لاستثمار حالة الزخم وإعادة تقديم القضية الفلسطينية لتكون ضمن أولويات العالم، مشيرًا إلى أن مصر تتحدث عن هدنة ومن ثَم الوصول لفكرة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك تحركات وجهود مصرية كبيرة للوصول لإقامة دولة فلسطينية، موضحًا أن الجمهور الإسرائيلي جمهور متطرف ويدعو لاستمرار الحرب وغيرها من الإجراءات.

وشدد على أن هناك مراكز قوة تحرك المجتمع الإسرائيلي وليس نتنياهو فقط، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تتعامل بمؤسسية، وطرح البديل قد يعوق كل ما يجري الآن، وإسرائيل تؤيد استمرار العملية العسكرية، موضحًا أن مصر تقوم بمسؤولية قومية على الأصعدة كافة لتوقيع اتفاق هدنة ووقف إطلاق نار.