«تضامن الغربية» تكثف ندوات «صحتنا في بيئتنا» لتنمية الأسرة المصرية 

وجه أحمد عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بتكثيف الندوات في إطار مبادرة لتنمية الأسرة المصرية «صحتنا في بيئتنا» بإدارة طنطا ثان طنطا وإدارة مركز المحلة تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

مصادر تلوث الهواء والماء والسلوكيات السلبية

استعرضت الندوة مصادر تلوث الهواء، والماء، والسلوكيات السلبية للتعامل مع البيئة وكيفية تعديلها لحماية البشر من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

كما تم عرض دور المواطن نفسه بممارسات إيجابية نحو بيئته مثل القضاء على ظاهرة حرق المخلفات، ودفن الحيوانات النافقة بدلا من إلقائها على جوانب الترع، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، والتعامل السليم مع المخلفات الإلكترونية، والحد من استخدام البلاستيك، وزراعة النباتات والأشجار للحد من مخاطر التلوث.