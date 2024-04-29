«التضامن»: 1000 جنيه للطلاب المتفوقين في الجامعات المصرية شهريا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أعطت اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة، تحفيزا وحرصا على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسي وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديرا وتكريما للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تدعم المتفوقين بمبلغ يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه شهريا، منوهة بأن المنحة تشمل الباحثين «الماجيستير- الدكتوراه» من خلال منح مادية 500 جنيه شهريا، و25000 جنيه سنويا، لاستكمال مسيرتهم البحثية، وتخفيف العبء المادي الذي يتحمله الباحثون، خاصة فى الكليات العملية.

وحدات التضامن بالجامعات

وبلغ عدد وحدات التضامن بالجامعات المنفذ بها حضانات الفائقين حتى يونية 2023 عدد 29 وحدة، وهي «القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والفيوم، والمنصورة، والزقازيق، وبنها، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وجنوب الوادي، والوادي الجديد، طنطا، وبني سويف، وكفر الشيخ، وحلوان، والسويس، وأزهر أسيوط، وبورسعيد، ومطروح، والروسية، وقناة السويس، والعريش، والسادات، وأكتوبر».

واشتملت منح الفائقين على 1663 طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين بالماجستير والدكتوراه 151، وتراوح العدد الإجمالي لمستفيدي برنامج حضانات الفائقين حتى يونيه 2023 عدد 1814، وذلك بعشر كليات عملية وإنسانية مختارة لكل جامعة، شملت كليات «الطب- والصيدلة – والهندسة- والعلوم – والزراعة – والآداب- والتربية –والحقوق- والحاسبات والمعلومات- والألسن».

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة الطالب المنتج لتعزيز الاستثمار في البشر ومحاربة الفقر، وأعلنت عن 5,000 جنيه منحة لمن يجتازوا اختبارات التدريب بداية من شهر أغسطس حتى نهاية سبتمبر، حيث شاركت واحد وثلاثين وحدة بإجمالي عدد أنشطة 241 نشاطا، وإجمالي عدد مستفيدين 34060 مستفيدًا.

وأشار التقرير إلى تنظيم وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات «الفيوم، وبني سويف، والإسكندرية، وقناة السويس، وعين شمس، وجنوب الوادي بقنا، والوادي الجديد، والمنوفية، وحلوان، وأسيوط، والقاهرة، والعريش، والروسية» معارض شاملة بأسعار رمزية للمنتجات المختلفة، كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها في معارض وحدات التضامن الاجتماعي والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعاً على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة وشارك الطلاب المنتجون كعارضين لأنواع مختلفة من المنتجات والحرف «الإكسسورات، والكروشية، والمنتجات الغذائية».