«التضامن» تحدد كيفية التظلم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، كيفية التظلم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي توفر الكثير من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة منها على سبيل المثال تسهيل التعامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحصول على نسبة 5% من الوحدات السكنية التي يتم طرحها، والحصول على الخدمات العلاجية المجانية من وزارة الصحة والسكان ومستشفياتها.

تسجيل طلب تظلم

وأكدت الوزارة في تقرير لها، على أنه لتسجيل طلب تظلم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يتوجه المواطن إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظة محل السكن، والبدء في عملية تسجيل الطلب، على أن يتم النظر في الطلب من قبل اللجان المختصة بعدها مباشرة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي سياق متصل، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى حرصها على توفير الوقت والمجهود لذوي الهمم لذا زودت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، بخدمات الربط الشبكي، حيث يستطيع ذوي الإعاقة وأسرهم الاستعلام عن خدمات الوزارة «بطاقة الخدمات المتكاملة – تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي»، وذلك من خلال الوحدات.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد مستفيدي خدمات الربط الشبكي من خلال الوحدات أكثر من 15000 مستفيد.