«التضامن»: 146 مليون جنيه تمويلات من بنك ناصر لطلاب الجامعات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، قدمت عدداً من الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات فتح الحسابات والقروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين، من خلال مسؤول بنك ناصر الاجتماعي ومسؤول التمكين الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن قيمة التمويلات الممنوحة من خلال وحدات التضامن بلغت 146 مليون جنيه بمختلف أنواعها من دعم المشروعات الصغيرة والقروض الاستثمارية وقروض الزواج والإسكان.

تقديم الخدمات لذوى الإعاقة

وفى إطار تقديم الخدمات لذوى الإعاقة، بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 30050، حيث قامت الوحدات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، ومنحتهم الأولوية فى دفع المصروفات الدراسية فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء لذوى الإعاقة، وكمرحلة أولى تم توفير 2285 جهاز تعويضي و1770 جهاز لاب توب ناطق، و341 عصا بيضاء للإعاقات البصرية، إضافة إلى سماعات الأذن والكراسى المتحركة والاطراف الصناعية.

حملات تشجير في الجامعات

وأطلقت وحدات التضامن الاجتماعى العديد من المبادرات للمتطوعين، شملت 26272 مستفيدًا، منها مبادرة «سيب بصمتك» ومبادرة «مع بعض» ومبادرة «أنا المسؤول»، كما أطلقت معظم الوحدات مبادرات وحملات لنشر التوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.

ومؤخرا نفذت بعض الوحدات حملات تشجيرية تحت مسمى «جملها بالأخضر» التي نفذتها وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم كمساهمة للمشاركة الفعالة للشباب في التغيير الإيجابى للبيئة ومبادرة عقلك فين التي هدفت لنشر الوعي بخطورة الشائعات وأثارها المختلفة على المجتمع ورفع الوعي بطرق التصدي لها ومجابهتها، حيث وصل عدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي ما يزيد على 61 ألف متطوع.