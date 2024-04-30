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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 30-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. التزم بعملك

كتب:

عبدالعزيز سلامة
03:27 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يتمتع مولود برج السرطان بشخصية قيادية حازمة، ولديه طبع هادئ وعلى الرغم من ذلك فهو سريع الغضب لا يستطيع أن يثق في أحد بسهولة، ويتسم بحبه الشديد لعائلته وحرصه على حمايتهم طوال الوقت، كما يفضل أحيانا الانعزال عن العالم الخارجي.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 30-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 30-4-2024 مهنيا

وأهم ما يجب عليك فعله على الصعيد المهني، الالتزام بقواعد العمل المفروضة عليك، وذلك تجنبا لأي عقوبة قد تُتوقع عليك من رؤسائك في العمل، ولا تنسَ أن تبتكر أفكارا جديدة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 30-4-2024 عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، إذا كنت حديث الزواج ولم تجد الطباع التي تبحث عنها في شريك حياتك الجديد، فينصحك الخبراء بأن تحاول التكيف مع طباعه حتى تستقر حياتك معه، وتنهي الخلافات بينك وبينه.

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بقلم عبدالعزيز سلامة