تفاصيل إصابة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.. ماذا حدث؟

أصيب وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، الإثنين، بكسر في قدمه، وذلك خلال قيامه برحلة بالدراجة الخاصة به، بالقرب من منطقة كيبوتس ياد مردخاي جنوبي إسرائيل.

تفاصيل إصابة بيني جانتس بكسر في قدمه

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإنّ مكتب وزير حكومة الحرب، أعلن اليوم عن إصابة «جانتس» الشديدة في قدمه، ما أدى إلى نقله لمركز شيبا الطبي في مدينة تل أبيب، وذلك لإجراء فحوصات طبية سريعة، وأظهرت الأشعة الطبية التي أجراها الأطباء في مستشفى برزيلاي في عسقلان، أن إصابته كسر في القدم، ومن المتوقع عودته إلى منزله في أقرب وقت.

إصابات في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي

كما تعرض والد وزير التربية والتعليم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حاييم بيتون، السبت الماضي، لإصابات شديدة، وذلك بعد حادث انقلاب بسيارة ابنه، بينما كان يقودها، وفقا لما ذكرته الصحيفة العبرية «يديعوت أحرونوت».

وأضافت الصحيفة أن حادث سقوط السيارة وقع تحديدًا في مدينة القدس الفلسطينية، بالإضافة إلى وجود إصابات لعدد من الأشخاص في موقع الحادث.

إصابة وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال

فيما أصيب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بجروح قوية، بعد حادث مشابه لوالد وزير التعليم الإسرائيلي «حاييم»، إذ سقطت سيارته أيضا في الرمال، في الوقت الذي لم ينتبه فيه سائقه إلى إشارة المرور، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة مجاورة أثناء عبور الطريق.

عدد شهداء قطاع غزة منذ بداية العدوان

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة من الانتهاكات الجسيمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، فإنّ عدد الشهداء وصل إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا فيما بلغ عدد المصابين نحو 77 ألفًا و643 مصابًا منذ 7 أكتوبر.