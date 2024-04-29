انتفاضة مرعبة في مدينة القرود بتايلاند.. هل يقضون على البشر؟

مع احتلال القرود لمدينة لوبوري في تايلاند بتاريخها الغني، اكتسبت لقب «مدينة القرود»، فيما شهدت الساعات الماضية تطورًا مفاجئًا، بعدما اتخذت عصابة من القرود، إجراءات ضد ظهور ملصقات احتجت على وجودها في منطقة سياحية.

انتفاضة من القرود بسبب البشر في تايلاند.. ماذا يحدث؟

القرود التي تتجول بحرية في شوارع المدينة، وتتعامل مع السكان من البشر، لا تعيش تعايشًا سلميًا معهم، فيما وصل التوتر في التعامل بين الإنسان والقرد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

رفعت القرود شعار البقاء للأقوى، سعيا إلى القضاء على البشر داخل المدينة، بحسب صحيفة «دايلي ستار».

القصة بدأت بعد أن وضع بعض السكان لافتات احتجاجًا على القرود التي تعيش في المدينة، ولكن تم إطلاق احتجاج مضاد بعدما تجمعت القرود ليلا، ونزلت إلى الشوارع ومزقت أكثر من 30 ملصقًا.

مطالب بإخلاء المدينة من القرود

وأفاد المنفذ المحلي «ثيراث» أن السكان المحليين الذين سئموا من تواجد القرود، وضعوا لافتات لإظهار عدم رضاهم عن إدارة المتنزهات الوطنية في تايلاند وسياحة القردة، ودعت اللافتات المسؤولين إلى الإمساك بالقرود وإعادتها مرة أخرى إلى البرية.

ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت القرود أكثر شراسة، بعدما نزلوا إلى وسط المدينة بحثًا عن الطعام.