أزمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.. زيادة عدد المصابين بجدري القرود خلال يناير

ارتفعت الإصابات بجدري القرود خلال شهر يناير المنقضي إلى 11 شخصا داخل الأراضي المحتلة، وأصدر خبراء الأمراض المعدية تحذيرات من انتشار المرض.

زيادة في عدد الحالات بعد بضعة أشهر هادئة شهدت فيها الأراضي المحتلة حالات فردية

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية عن الدكتور ديفيد شيشا، مدير الأمراض المعدية حدوث زيادة في عدد الحالات بعد بضعة أشهر هادئة شهدت فيها الأراضي المحتلة حالات فردية.

وأوضح خبير الأمراض المعدية، أن أرقام وزارة الصحة التي تعلنها دولة الاحتلال أقل من الأرقام الحقيقية، لافتًا إلى أن كثيرون يحملون المرض ولكنهم لا يعرفون أنهم حاملين للفيروس.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أصيبوا بالعدوى أيضًا، لكن بشكل أخف، مؤكدًا أن اللقاح يحمي من مرض خطير، ولكن ليس بشكل مطلق ضد العدوى.

تشخيص 11 حالة إصابة بالفيروس مقابل حالة واحدة في أكتوبر ونوفمبر

وأكد أنه خلال شهر يناير تم تشخيص 11 حالة إصابة بالفيروس، مقابل حالة واحدة في شهري أكتوبر ونوفمبر و4 حالات في ديسمبر.

واستنكر خبير الأمراض المعدية عدم قيام وزارة الصحة بدولة الاحتلال بتعزيز الحملات الإعلامية لتشجيع التطعيم بين السكان المعرضين للخطر، لافتًا إلى أنه طبقًا لأحدث بيانات المرض الصادرة عن وزارة الصحة، فإن نسبة كبيرة من المصابين بالمرض هم من المثليين.