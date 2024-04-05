حدث ليلا| القرود تنقل عدوى خطيرة للبشر وترامب يجهز ضربة قوية للناتو

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم العديد من الأحداث منها، أن عدوى فيروس B القاتل تنقلها القرود في الصين إلى البشر، وترامب يجهز ضربة قوية للناتو في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتايوان تستمر في البحث عن المفقودين جراء الزلزال، وتطورات في ملف حرب غزة.

القرود في الصين تنقل عدوى «فيروس B» القاتل

هاجمت مجموعة من القرود الأشخاص في حديقة ريفية في هونج كونج الصينية، وأُصيب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا بفيروس الإيدز، ويُعاني من حالة حرجة.

وفقًا لوكالة «بلومبرج»، قامت السلطات في هونج كونج بفتح تحقيق لمعرفة سبب إصابة الرجل بفيروس B، وناشدت بعدم لمس القرود البرية أو إطعامها.

يصاب الأشخاص بفيروس B القاتل عن طريق العض أو الخدش من نوع معين من القرود المصابة تُعرف باسم «المكاك»، أو بعد ملامستهم لعيون القرد أو أنفه أو فهمه، ويسبب الفيروس تلفًا شديدًا في الدماغ والوفاة إذ لم يُعالج المصاب منه على الفور.

وينصح الخبراء بتجنب التواجد في مناطق وجود قرود المكاك لتجنب التعرض للعض أو الخدش، ويجب أيضًا تجنب لمسها أو إطعامها.

ترامب يجهز ضربة قوية للناتو

صرح جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن ترامب يعتزم سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.

وأدلى جون بولتون بتصريح خلال مقابلة على منصة يوتيوب حيث قال: «أعتقد أنه يدرس الأمر، وقد يكون قادرًا على القول إننا سننسحب اليوم».

وأشار بولتون إلى أنه كان من الممكن أن يفعل ذلك في عام 2018، ويعتقد أنه سيكون من بين أولوياته في بداية فترة رئاسته الثانية.

تايوان تستمر في البحث عن المفقودين جراء الزلزال

وعلى جانب آخر، يواصل رجال الإنقاذ في تايوان البحث عن 18 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين اليوم الجمعة بعد ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة الساحل الشرقي الجبلي للجزيرة، حيث شهدت المنطقة الكارثة عدة هزات ارتدادية وتم نقل المصابين تدريجيًا إلى مكان آمن.

وأسفر زلزال الأربعاء في مقاطعة هوالين الشرقية في تايوان، التي تتميز بكثافة سكانية منخفضة، عن وفاة 10 أشخاص، وأدى إلى علق مئات الأشخاص في حديقة وطنية بسبب انهيار الصخور من الجبال وانقطاع الطرق.

وأفادت إدارة الإطفاء التايوانية بأن عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين يبلغ 18 شخصًا، ومن بينهم أربعة أجانب تم تحديد جنسياتهم سابقًا على أنهم هنود وكنديون وأستراليين، ولم يتم تحديد مكان تواجدهم بعد.

تطورات ملف حرب غزة

أكد البيت الأبيض أن مجلس الحرب في إسرائيل، فتح معبر «إيريز» أمام إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد المسؤول الإسرائيلي على فتح المعبر للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما وافق المجلس على استخدام ميناء أشدود الإسرائيلي لنقل المزيد من المساعدات.

ومن ناحيه أخرى، أشار موقع أكسيوس، إلى أنه من المقرر أن يتوجه وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلى القاهرة في بداية الأسبوع المقبل.

وسيلتقي بيرنز خلال الزيارة مسؤولين مصريين وقطريين وإسرائيليين لبحث ملف المحتجزين.