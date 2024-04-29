«قناع بلون السماء» كسر قيود الأسر بالقلم

من زنزانة صغيرة إلى رحب الكون، نفذت كلمات الأسير الفلسطينى باسم خندقجى، معلناً أن 20 عاماً من الأسر لم تجعله يستسلم للسجن، فطوال أعوام ظل يغزل طريقه للحرية بقلم وورقة هما سلاحه وشريكه ونافذته، كتب فأبدع، وهزم كل من حاول منعه حتى سجانه لم يقوَ عليه، فلمّا رأى إبداعه النور انتصر معلناً كسره كل القيود، عدا ظلم الاحتلال وقمعه له ولكل من حاول الإبداع بين جدرانه.

نبأ فوز رواية «باسم»، «قناع بلون السماء»، بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، اعتبره النقاد لطمة قوية للاحتلال وسلطاته، إذ إن نضال «أدب السجون» فى معتقلات الاحتلال لا يزال ينبض بالحرية.