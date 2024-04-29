احتفاء بفوز باسم خندقجي بالبوكر: فلسطين ملء العين والسماء دائما

احتفى المتابعون للشأن الثقافي على الساحة العربية، بفوز الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي بجائزة البوكر 2024، والتي أعلن عنها مساء أمس من أبو ظبي، واعتبر كثيرون الفوز بالجائزة انتصار جديد للأدب الفلسطيني وبالمقابل هزيمة للاحتلال الاسرائيلي الغاشم، إذ نشر عدد كبير من المثقفين صورًا للكاتب الفلسطيني وغلاف روايته الفائزة بالبوكر في دورتها السابعة عشر والتي تحمل عنوان «قناع بلون السماء»، مصحوبة بتعليقات التهنئة والدعم.

الروبي يصف فوز باسم خندقجي بالبوكر بهزيمة أخرى للاحتلال

وقال الناقد المصري محمد الروبي: هزيمة أخرى للاحتلال باسم خندقجي الأسير الفلسطيني يحصد جائزة بوكر العالمية للرواية العربية عن روايته قناع بلون السماء

رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين يشيد بطيب صبر وثبات خندقي

فيما أشاد الكاتب مراد السواداني رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين يشيد بطيب صبر وثبات خندقي قائلًا: «الأسير الحرّ باسم خندقجي المحاصِر لإسبارطة الجديدة، وجلاوزة الاحتلال والعتمة الزاحفة، والعزل والحصار، والتعذيب، الباسم بثبات ومعاندة ونبالة في وجه السواد وشِرعَة الموت بمؤبداته ونضاله سيرة ومسيرة، شخصاً ونصاً».

وتابع: «جائزة فلسطين الكبرى التي تمنح الفخر بأسرانا الميامين الذين يذخّرون كتاب البطولة بدمهم ومعاناتهم، باسم جائزة الفداء والنضال مدّاً ومدداً، بما يليق بمناضل كتب حكايته بصبر وتحدٍ لا يحول ولا يزول».

وأكمل «السوادني»: «من يكتب حكايته برا أرض الكلام ويملك المعنى تماما، طوبى وطيب لصبرك وثباتك ورفاقك أيها الباسم المتخندق في كهف المعنى وجلال معنى المعنى والفعل الباقي، والحرية بابها أرضنا السماء وننتصر».

وقالت الكاتبة الإمارتية عائشة سلطان: فلسطين «ملء العين والدمع والسماء دائماً، عندما أعلن اسم باسم خندقجي فائزا بجائزة البوكر بدا لي هذا الفوز انتصاراً لفلسطين ولأدب المقاومة وحضوراً طاغياً لكل الحالة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المطحونة تحت وحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية».

وأكملت «سلطان»: «وبرغم غياب الفائز باسم الذي يقبع في سجون الاحتلال ليقضي فيها أحكاماً مضاعفة بالسجن المؤبد، وحضور شقيقه يوسف بدلاً عنه ليتسلم التكريم، إلا أن تتويج الأسير الأديب الفلسطيني منح الأمسية زخماً ومنح الجائزة عمقاً ودلالة لا تغيب ولا يمكن غض الطرف عنها، تتلخص فيما للأدب من قيمة ودور عظيم كرافعة جماهيرية لقضايا الإنسان المحورية: الحرية والخلاص من القمع والظلم والعنصرية ومقاومة الإبادة والمحو والاجتثاث، مبروك لفلسطين الإرادة والحياة ولباسم خندقي وللجائزة وللأدب بعمومه».