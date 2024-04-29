توقيع كتاب «ديكود» لنقد سيناريوهات تخليق النص بـ«أدب الأقصر» الجمعة

تشهد أروقة نادي أدب قصر ثقافة الأقصر يوم الجمعة القادم ندوة أدبية لتوقيع ومناقشة كتاب «ديكود»، الذي صدر مؤخراً عن دار «كيميت» للنشر والتوزيع للكاتبة والباحثة أسماء خليل، في دراسة نقدية لسيناريوهات تخليق النص وفك الشفرات.

ندوة أدبية لتوقيع ومناقشة كتاب «ديكود»

يتعرض للكتاب بالمناقشة والتحليل الدكتور، قرشي عباس دندراوي، أستاذ النقد الأدبي وعميد كلية الآداب بجامعة قنا الأسبق، بصحبة الدكتور، محمد مختار الحسيني، دكتور النقد الأدبي جامعة جنوب الوادي، وبحسب البيان الصحفي، يدير اللقاء الشاعر، أحمد العراقي، رئيس نادي الأدب بالأقصر.

ويأتي هذا الكتاب تلبيةً لاحتياجات الناقد التكويني لتطبيق المنهج على النصوص الأدبية شاملًا الرواية والشعر، وجاءت مقدمة الكتاب توضح ماهية المصطلح وحدود دراسته.

كيفية إعداده كمختبر لجودة النص الأدبي؟

كما أشارت الكاتبة في الفصل الأول إلى نشأة المنهج وتعريفه والفرق بينه وبين التكوينية النصية، وجذوره العربية، وكيفية إعداده كمختبر لجودة النص الأدبي، والفصل الثاني يوضح كيفية قراءة النص من خلال فعاليات المنهج التطبيقية.

معرض الكتاب 2024

وشارك الكتاب في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024م، وسيقدم أطروحته للمناقشة في عدد من الفعاليات الثقافية والفكرية عبر منتديات وأمسيات متنوعة في القاهرة والأقصر من خلال أنشطة ملتقى سيانا الثقافي بمدينة إسنا الذي أسسته «خليل» مؤخرا بالتعاون مع مؤسسة كيميت للثقافة والفنون.

يُذكر أن الباحثة أسماء خليل محمد باحث دكتوراه نقد وأدب حديث بجامعة أسوان، حصلت على درجة الماجستير عام 2020، وهي رئيس نادي الأدب المركزي بالأقصر، ومؤسس ملتقى سيانا الثقافي.

تُعقد الندوة في الساعة مساء الجمعة 3 مايو 2024م في قصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية.