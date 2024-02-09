لمحات من حياة «سليم حسن» شخصية معرض الكتاب.. بمتحف الإسكندرية غدا

أكد متحف الإسكندرية القومي، أنه استمراراً لدوره في التواصل المجتمعي وبمناسبة اختيار الدكتور سليم حسن شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55، التي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي، فإن المتحف سيٌنظم غدا السبت ندوة بعنوان «لمحات من حياة سليم حسن» بالتعاون مع مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

المشاركين بالندوة غدا

وأضاف متحف الإسكندرية القومي، أن الندوة ستقام غدا بقاعة المتحف في تمام الساعة 12 ظهرا، لافتا إلى أن المشاركين بالندوة هم الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة عزة علي عزت رئيس قسم البحوث والنشر والفاعليات الأكاديمية بمكتبة الإسكندرية، وأميرة صديق باحث ومشرف على مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية.

أول مصري يشغل منصب وكيل مصلحة الآثار المصرية

ولفت متحف الإسكندرية القومي، إلى أن الندوة ستلقي الضوء على جانب مهم من حياة الدكتور سليم حسن عميد الأثريين المصريين والذي جمع بين الاكتشافات الأثرية والتأليف، والترجمة، موضحا أن سليم المولود في 15 أبريل عام 1887 في قرية ميت ناجى بالدقهلية هو أول مصري يشغل منصب وكيل مصلحة الآثار المصرية، وذلك بعد أن كان هذا المنصب مقصورا على الأجانب.