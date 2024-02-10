«بهي الدين»: الدورة الـ55 من معرض الكتاب رسخت فكرة الانفتاح على الثقافات

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ظهر بشكل موفق جدًا، مشددًا على أن الرؤية الخاصة بالنسخة الحالية أكدت الانفتاح على المستوى العالمي، من خلال اختيار النرويج كضيف شرف المعرض، والتعرف على الثقافة الخاص بها.

القضية الفلسطينية كانت حاضرة في معرض الكتاب

وأكد «بهي الدين»، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن معرض الكتاب رسخ في هذه الدورة فكرة الانفتاح على الثقافة الإنسانية، وكان هناك تركيز على الحاضر والمستقبل، منوهًا بأنه على مدار أيام المعرض كان هناك ندوات في مختلف مجالات الفكر والثقافة والقاعات كانت تمتلئ بالجماهير، وأنشطة الطفل كانت موجودة والقضية الفلسطينية كانت حاضرة أيضا وتواجد مؤسسات مصرية وهو ما يعني أن الثقافة المصرية حاضرة في كل المؤسسات.

زيادة في دور النشر وعدد المبيعات

وأضاف «بهي الدين»، أنه كانت هناك زيادة في عدد الدول الحاضرة هذه النسخة من المعرض، ووصلت نسبة الزيادة لـ16 دولة عن النسخة الماضية، كما أن عدد دور النشر ونسبة المبيعات كان كبيرا، وهو أمر لافت للنظر، مشددًا على أن معرض القاهرة للكتاب حالة شاهدها الجميع وحقق نسبة مبيعات كبيرة.