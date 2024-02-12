مؤسس مبادرة فوتوبوك: عدد كبير من المشاهير زاروا المبادرة داخل معرض الكتاب

قال الدكتور علاء فريد، مؤسس مبادرة فوتوبوك، إنهم قاموا بتقديم الصور الخاصة بالمشاهير بشكل مختلف من خلال المبادرة، وقاموا بعمل قيمة للصور أيضا من خلال توثيقها بشكل مميز، لافتا إلى أن المبادرة حظيت بزيارة العديد من المشاهير منهم الفنان محمد رياض، والدكتور زاهي حواس، والمهندس هاني عازر وشخصيات عامة كثيرة.

تصوير الجمهور بالكتب في موقع تصوير مميز

وأوضح مؤسس مبادرة فوتوبوك في لقائه مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على شاشة قناة «TeN»، أنا إدارة المعرض منحتهم جناحا بشكل مجاني في مكان مميز في المعرض، لأنهم يقدموا خدمة مجانية للجمهور أيضا، وتضمنت المبادرة تصوير الجمهور بالكتب في موقع تصوير مميز للمعرض، وكانت الصورة هي الصورة الرسمية لزوار المعرض.

جلسات التصوير تمت بشكل تطوعي

وشرح مؤسس مبادرة فوتوبوك أنه يمكن من خلال «فوتوبوك»، تصميم ملف يشمل قاعدة بيانات متجددة، وأن المصورين بدأوا مهامهم مع الافتتاح الأول للمعرض، وأن جلسات التصوير التي تتم للُكتاب والمثقفين بشكل تطوعي، موضحا أنه هناك اتجاه لتحويل هذه الصور إلى كتاب ورقي أو إلكتروني بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب ولكن بعد الانتهاء من المعرض.