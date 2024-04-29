رامي عاشور يطرح أغنيته الجديدة «مش في بالي»

طرح الفنان رامي عاشور، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «مش في بالي» على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

رامي عاشور يطرح أغنيته الجديدة

والأغنية كلمات رامي عاشور، وألحان مينا عطا، ومهاب سامي، وتوزيع موسيقي مهاب سامي، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وقال رامي عاشور في بيان: «أغنية مش في بالي، تجربة حقيقية وقريبة من قلبي جدا وعشت مع أحداثها، وتأثرت بها، فكتبت كلماتها، وانتهيت من إعدادها في يوم 8 نوفمبر الماضي، وفي البداية قمت بتلحينها، وعندما التقيت بـ مينا ومهاب، تفاعلا بالكلام وقاما بعمل لحن آخر، فاستقرينا جميعا على اللحن الأخير، وبعد انتهائي من تسجيلها، قمت بتصويرها في دبي مع صديقي المصور عمر أبو العطى، وعندما وصلت إلى مصر قررت أن أضيف مشاهد أخرى للفيديو بعدما رأى المخرج الكبير ميدو شعبان أقترح أن نصور لقطات أخرى في مصر وفعلا صورنا مع صديقي المخرج الموهوب جدا أحمد قدري».

وأضاف رامي: «باشكر كل اللي شاركني في عمل الأغنية الـ editor and creative director محمد عاشور، وعازف آلة التشيلو الفنان خالد عاشور، وكل فريق العمل، وأستعد الآن لأكثر من مفاجأة بتحضير مجموعة من الأغنيات سوف أطرحها خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن الفنان رامي عاشور، بطل العالم السابق للإسكواش، احتفل بخطبته أمس على ملك الشواربي في حفل عائلي صغير بحضور الأصدقاء والعائلة».

كلمات أغنية مش في بالي

تقول كلمات الأغنية:

‏مش في بالي كنُت لا أُبالي في الحياة

حالي كان مثالي مش فارق لي أعيش هوا

وأما جت قصادي أحلى حاجة شفتها

قلت مش حكاية عادي هنساها أنا

والحقيقة هي إني خايف أحبها

أو اسيب حياتي اللي أنا مرتاح لها