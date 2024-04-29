الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: سرعة الإنترنت في مصر تضاعفت 13 مرة

أكد عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أنّ أمس كان يومًا تاريخيًا في مجال دخول مصر عالم الرقمنة، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية.

مراكز البيانات التي تستخدم الحوسبة السحابية أمن قومي للدول

وقال خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، إنّ مراكز البيانات التي تستخدم الحوسبة السحابية تُعتبر أمن قومي للدول، مضيفا: «اليوم إحنا في مصر قبل ما يبقى عندنا هذا المركز كان القطاع الخاص بيضع بياناته في شركات خارجية لديها سحابة زي الهند وأوروبا وأمريكا».

وتابع، أنّه عندما أطلق الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي عام 2018، كانت الدولة لديها هدف أساسي هو إدخال مصر عصر الرقمنة، لافتًا أنّ سرعة الإنترنت لدينا تضاعفت 13 مرة، فكانت 5 ميجا ووصلت إلى 63 ميجا، حتى أصبحنا رقم واحد على دول أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت.

الدولة المصرية أصبحت عامل جذب للشركات

ولفت إلى أن الدولة المصرية أصبحت عامل جذب للشركات من خلال شبكة الإنترنت المؤمنة لديها، حيث بدأ الشباب في خدمة الشركات الخارجية من داخل مصر، بسبب تطبيق سرعة الإنترنت وبناء مركز بيانات واحد تتشارك فيه الحكومة لرؤية بعضهم البعض.