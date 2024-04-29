جامعات مصرية تدرس الحوسبة السحابية للطلاب.. اعرف شروط الالتحاق

تفاصيل كثيرة يبحث عنها المئات من الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات حول برامج الحوسبة السحابية وحقيقة تواجدها في الجامعات المصرية والاشتراطات الواجب توافرها في الطلاب للالتحاق بها، خاصة المقبلين على تنسيق الجامعات 2024 والذي من المقرر أن ينطلق خلال شهر يوليو المقبل.

وكشف الدكتور عباده سرحان أستاذ الحاسبات والمعلومات وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ورئيس جامعة المستقبل أنَّ البرنامج يهتم بإعداد خريجين قادرين على تصميم النظم القائمة على الحوسبة السحابية وكيفية التعامل مع توزيع كم البيانات الضخم المرتبط بهذه النظم.

برنامج الحوسبة السحابية 2024

وقال عضو الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، إنَّ الخريجين سيتميزون بكونهم خبراء في تخصصات علوم الحاسوب حيث تتجاوز مهاراتهم معايير (NARS) وسيكتسبون المهارات المتمثلة في إظهار قدرات الاستدلال الاستقرائي، واستكشاف القواعد والاستنتاجات العامة حول الظواهر التي تبدو غير مترابطة، بجانب استخدام التقنيات والمهارات والأدوات المتقدمة الحالية اللازمة لتطبيقات الحوسبة من أجل تحديد أنظمة الحاسب وتصميمها وتطبيقها.

برامج الحاسب الآلي في الجامعات

وتابع: الخريجون سيتميزون بقدرتهم على التعرف على متطلبات المعلومات لأنشطة الأعمال المختلفة على المستويين التشغيلي وصنع القرار، ومعالجة مشاكل العمل باستخدام أدوات تحليل النظام وتقنياته، وإدارة المشاريع المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر في مجالات التطبيقات المتنوعة، بجانب العمل على تنفيذ مراحل تنفيذ دورة حياة تطوير أنظمة الكمبيوتر، وشراء الأجهزة وتركيبها، وتصميم البرمجيات، ومعالجة البيانات، وتشغيل أنظمة الحاسب، وتصميم النظم القائمة على الحوسبة السحابية والتعامل مع توزيع كم البيانات الضخم المرتبط بهذه النظم.

وأشار إلى أنَّ أبرز فرص العمل المتوقع أن تكون متاحة تجاه الطلاب، تتمثل في وجود أماكن شاغرة لهم في الشركات العالمية العاملة في مجال البرمجيات، وفي شركات تصنيع مكونات الكمبيوتر، والشركات الناشئة في مجال التحول الرقمي.

وقال إنَّ البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والعربية والأجنبية لشعبة علمي رياضية وعلمي علوم، ووفقا للحدود الدنيا التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تدريسها مؤخراً في غالبية الجامعات المصرية بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل التطوير الذي يشهده النظام .

واستكمل: هناك عدد من الجامعات المصرية يوجد بها البرنامج ضمن برامج مستقلة أو برامج ومواد دراسية منبثقة من برامج أخرى، ففي جامعات الملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة تمّ تدريس الحوسبة السحابية كبرامج دراسية يتم الالتحاق بها، وفي بعض الجامعات الخاصة كجامعة المستقبل والبريطانية والألمانية يتم تدريسها كبرامج منبثقة من برامج أخرى.