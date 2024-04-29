أحدث البرامج الدراسية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.. بينها الحوسبة السحابية

شهد قطاع البحث العلمي، طفرة كبيرة، بينها إنشاء عدد من البرامج الدراسية المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الصناعات الرقمية، وغيرها، ما يؤكد اهتمام الدولة بمستوى الخريجين كي يكونوا مؤهلين لسوق العمل إقليميًا ودوليًا ولمتطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة.

برامج الحاسب الآلي المتقدمة

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير صادر عنها أن هناك مجموعة واسعة من البرامج القائمة على الاحتياجات المستقبلية، تم اختيارها خصيصًا لخدمة احتياجات السوق العالمية الحالية والمستقبلية في الجامعات المصرية الحديثة، بجانب تطوير البرامج والتخصصات العلمية في الجامعات القائمة الحكومية لكليات الحاسبات والمعلومات.

وأوضحت أن تنسيق الجامعات 2024 سيشهد استكمال إجراءات الدولة المصرية في ضخ المزيد من البرامج الدراسية المتقدمة تجاه الطلاب والمتاحة في عدد من الجامعات الأهلية الدولية، وهي: «الملك سلمان والجلالة والمنصورة والعلمين، والقاهرة الدولية» وعدد من الجامعات الحكومية.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن أحدث البرامج العلمية المتعلقة بعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والبيانات، في النقاط التالية:

برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة

- شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الصناعة الأجهزة الدقيقة (4 سنوات)

- دورة التعرف على صيانة صناعة الأجهزة الدقيقة ومجالاتها، وطرق تتبع وتحليل وتحسين النظام وقراءة مؤشرات الحلول التكنولوجية البديلة والحصول على معلومات فيما يخص استخدام المكونات الكهربائية والإلكترونية المصممة لتحسين النظام، والتعرف على التركيبات الإلكترونية وأنظمة التحكم والقدرة على التحقق من الوصلات الكهربائية بين أجهزة التحكم والأجهزة المثبتة وتثبيت برنامج التحكم على وحدة التحكم بالجهاز، وضبط وتحديد معاملات عملية الإنتاج.التعرف على كيفية تطبيق منهجية برمجة أنظمة التحكم والمنظمات في بيئات تنموية معينة

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

- القدرة على تطوير البرمجيات الذكية التي تستخدم التعلم الآلي والتعلم المتعمق.

- القدرة على استخدام البرمجيات الذكية مع التطبيقات الهندسية.

بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي

يمنح البرنامج المعرفة والمهارات العميقة اللازمة لتحويل كميات كبيرة من البيانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

يمتلك خريج برنامج الذكاء الاصطناعي كافة مهارات خريجي برامج علوم الحاسب حيث يكتسب خريجو هذا البرنامج المعارف والمهارات التي تتمثل في القدرة على تصميم البرمجيات والأنظمة الذكية و التعرف على أنظمة اللغة الطبيعية وتنفيذها وبناء نظم التعلم الآلي وتنفيذها وقياس أدائها.

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

يركز البرنامج على تطوير نظم معلوماتية تعتمد على البيانات والقياسات الطبية وصور الأشعة والرنين المغناطيسي، والتي تستطيع قراءة وتحليل هذه البيانات.

- القدرة على تطوير نظم المعلومات التي تعتمد على البيانات والقياسات الطبية، والقدرة على تصميم برامج تستوعب وتتعامل مع صور الأشعة والرنين المغناطيسي والقياسات الطبية لتحليل نتائج البيانات منها.

برنامج بكالوريوس هندسة الحاسب

- يعمل البرنامج على تأهيل خريج هندسة متخصص في هندسة الحاسب، قادر على تطوير البرمجيات وضمان جودتها، ويمكنه التعامل مع الحوسبة السحابية والحوسبة المتنقلة والأنظمة المدمجة وشبكات المعلومات والأمن.

يمكن للطالب اختيار أحد المسارات التالية:

- النظم المدمجة

يهتم المجال بإعداد خريجين متخصصين في تصميم الأنظمة المدمجة المتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى تحليل قاعدة البيانات الضخمة المرتبطة بهذه الأنظمة.

- الحوسبة السحابية

يهتم المجال بإعداد الخريجين القادرين على تصميم النظم القائمة على الحوسبة السحابية وكيفية التعامل مع توزيع كم البيانات الضخم المرتبط بهذه النظم.

- الحوسبة عالية الأداء

يُركّز على إعداد خريجين قادرين على تصميم الشبكات الموزعة لقواعد البيانات وكيفية التعامل مع كم البيانات وتحليلها.

- الأمن الإلكتروني

يُعنى هذا المجال بإعداد خريجين قادرين على تأمين أنظمة وشبكات الحاسب والتمييز بين النماذج المختلفة لأمن تكنولوجيا المعلومات ومخاطر نقل المعلومات وتخزينها، ويستطيع الخريجون تصميم أنظمة آمنة وتطويرها واكتشاف الثغرات الأمنية بها وإصلاحها.