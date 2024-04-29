متحدث «الوزراء»: الدولة قدمت خدمات بنحو 10 مليارات دولار للمهاجرين

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في غزة

وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بين الطرفين وإعادة الإعمار لقطاع غزة.

وبشأن ما يتردد عن سعي إسرائيل لاقتحام رفح الفلسطينية، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد أن قيام إسرائيل بعملية في رفح الفلسطينية يؤدي إلى ضغط كبير على منطقة الحدود، وسيكون له تداعيات خطيرة، معلقا: موقف الدولة واضح، وهو رفض تهجير الفلسطينيين أو القيام بأي عمليات في منطقة رفح كما أعلنت مصر سابقا.

مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر

وبشأن موقف المهاجرين إلى مصر، أوضح أن رئيس الوزراء أعلن أن مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر من جنسيات مختلفة وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، متابعا: مصر قدمت خدمات بنحو 10 مليارات دولار للمهاجرين، ورغم الأزمات الاقتصادية تحملت مصر هذا الرقم، والنموذج المصري في الاحتضان أحد أفضل النماذج الدولية لاستضافة المهاجرين، وفق ما أقرته المنظمات الدولية.