الطلاب العائدون من روسيا يوجهون رسائل شكر لوزارة الهجرة.. «حلم العمر اتحقق»

سعادة غامرة سيطرت على الطلاب المصريين العائدين من روسيا، إذ تنفسوا الصعداء أخيرًا بعد الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في حل أزمة التحاقهم بالجامعات، إذ واجهتهم عقبة كبيرة تمثلت في ضرورة توثيق أوراقهم الدراسية من المكتب الثقافي المصري بموسكو كي يستطيعون الدراسة في الكليات التي يرغبون بها، ليوجهوا خطابات شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الهجرة بعد انتهاء مشكلتهم.

شعور الطلاب بالفرحة والسعادة

تعاون بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي، أسفر عن حل مشكلة التحاق الطلاب العائدين من روسيا بالجامعات المرصية، لتسيطر عليهمك حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الطلاب المصريين العائدين من روسيا بعد تلقيهم نبأ حل أزمتهم، موجهين رسالة شكر لرئيس الجهمورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الهجرة، إذ قالت ميرون إيهاب الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة بعد انتهاء أزمة التحاقها بالجامعة، في حديثها لـ«الوطن»: «نشكر الرئيس السيسي ووزارة الهجرة على مع فعلاه معنا وحل الأزمة، مع العلم أنّ التحديات كانت صعبة جدًا».

رسالة شكر من الطلاب لوزارة الهجرة

رسالة شكر أخرى لوزارة الهجرة، وجهها بيشوي رضا الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، قائلا: «نشكر وزارة الهجرة على المجهود الكبير الذي امتد من أول يوم لوصولنا والطلاب الآخرين إلى أرض الوطن والتعامل الراقي معنا وسماع مشكلاتنا»، موجهًا رسالة شكر للدولة المصرية على الجهود التي تبذلها من أجل الشباب وتلبيه احتياجاتهم، واصفا مع حدث معه بأن «حلم عمرهم تحقق أخيرًا».

دعم الدولة للطلاب المصريين بالخارج

«أخيرًا تخلصنا من الضغط النفسي اللي كنا بنمر بيه»، بهذه الكلمات عبرت حبيبة محمد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، عن مدى سعادتها بقرار وزارة التعليم العالي بشأن توثيق الأوراق الدراسية من المكتب الثقافي المصري بموسكو، موجهة رسالة شكر للمسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزارة الهجرة على دعمهما الدائم للطلاب المصريين بالخارج.