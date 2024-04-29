أسامة كمال: عفة لسان رئيس الوزراء منعته من مقارنة موقف مصر بدول كبرى

علق الإعلامي أسامة كمال، على مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في جلسة حوارية اليوم في المنتدى الاقتصادي المنعقد بالرياض، والذي تحدث فيه عن الأوضاع في غزة وأيضًا الوافدين في مصر ووجود 9 ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الإفريقية، قائلا إن الدكتور مصطفى مدبولي رجل مهذب وعفيف اللسان، ومن المتوقع أن يكون عفة لسانه منعته من التصريح «بأن مصر تستقبل الضيوف في وقت دول كبرى تطلق النار على ما تسميهم لاجئين.. دول كبرى لا تستحق المعاهدات الدولية التي مضت عليها وألزمت الجميع بها».

دول كبرى في أوروبا ترحل اللاجئين

شدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن هناك دولا كبرى في أوروبا ترحل اللاجئين، وتصدر قوانين لإلغاء أي التزام تجاههم، موضحًا أن الدول تكون كبرى بقدرتها على الحفاظ على تعهداتها، وأيضًا القدرة على احتضان منطقتها، والدول تصبح كبرى بالسلوك الإنساني.

وأشار إلى أن مصر منذ نشأة التاريخ وهي تحتضن الضيوف من كل مكان، وأصبحت المدن المصرية، هي التي يدخلها ناس من كل بقاع الأرض، وتدخل الضيوف في النسيج، مشددًا على أن هذا قدر مصر منذ فجر التاريخ، موضحًا أن هناك روحا جيدة، ومصر تسودها المحبة في التعامل مع ضيوفها، ونستقبل كل من يأتي بكل الحب.