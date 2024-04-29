حكم الاحتفال بشم النسيم.. «الإفتاء» تجيب

أصدرت دار الإفتاء فتوى حول حكم الاحتفال بشم النسيم، أكدت فيها أنّه عادة مصرية أصيلة ومُناسبة اجتماعية لا تُخالف الشريعة الإسلامية، ولا ترتبط بأي مُعتقد ينافي الثوابت الإسلامية.

وبيّنت الفتوى أنّ المصريين يحتفلون بشم النسيم في إهلال فصل الربيع، بالترويح عن النفس، وصلة الأرحام، وزيارة المٌنتزهات، ومُمارسة بعض العادات المصرية مثل تلوين البيض، وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعاً.

حثّ عليها الشرع الشريف

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ بعض هذه العادات حثّ عليها الشرع الشريف، مثل صلة الأرحام، والبعض الآخر من المباحات التي يٌثاب الإنسان على النية الصالحة فيها، مثل التمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام.

وذكرت الفتوى أنّ الصحابي الجليل عمرو بن العاص، رضي الله عنه، كان يخطب المصريين في كل عام ويحضّهم على الخروج للربيع في نهاية فصل الشتاء وأول فصل الربيع.

شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان

وأوضحت الفتوى أنّ أصل «شم النسيم»، هو احتفال بدخول الربيع، وهو شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان، فقد كان معروفًا عند الأمُم القديمة بأسماء مختلفة.

وأكدت دار الإفتاء أنّ المسلمين لم يقصدوا مخالفة أعراف الناس في البلدان التي دخلها الإسلام، ما دامت لا تخالف الشريعة، وإنما سعوا إلى الجمع بين التعايش والاندماج مع أهل تلك البلاد، مع الحفاظ على الهوية الدينية.

وبيّنت الفتوى أنّ «شم النسيم»، يوافق صوم المسيحيين، فجرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم، ترسيخًا لمعنى مهمّ يتلخص في أنّ هذه المناسبة الاجتماعية تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.

احتفال وطني قومي

واختتمت دار الإفتاء بأنّ ما يُقال عن أصول «شم النسيم»، المُخالفة للإسلام كلامٌ غير صحيح، ولا علاقة لهذه المناسبة بأي مبادئ أو عقائد دينية، بل هو محض احتفال وطني قومي بدخول الربيع، رُوعِيَ فيه مشاركة سائر أطياف الوطن، بما يقوي الرابطة الاجتماعية والانتماء الوطني، ويعمم البهجة والفرحة بين أبناء الوطن الواحد.