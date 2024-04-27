«الإفتاء» تستطلع هلال ذي القعدة الأربعاء 8 مايو المقبل

يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض، استطلاع هلال شهر ذي القعدة 2024، وذلك كونه من الأشهر الحرم التي يستحب فيها القيام بالأعمال الصالحة والإكثار منها، وسميت بذلك لأن الإسلام رم القتال فيها بين الناس.

موعد بدء شهر ذي القعدة 2024

وحول موعد بدء شهر ذي القعدة 2024، من المنتظر أنّ تتحرى دار الإفتاء المصرية في 29 شوال الجاري الموافق يوم الأربعاء 8 مايو، الهلال من خلال لجانها الشرعية.

ومن المرجح أنّ يكون موعد غرة ذي القعدة 1445 هجريًا، الخميس 9 مايو المقبل، إذ تشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنّ هلال شهر ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5.23 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي ،الأربعاء 29 شوال وهو يوم الرؤية.

فضل شهر ذي القعدة

- شهرذي القعدة هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم، وسُمي بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية، وفقا لما أوضحه مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية.

- ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» [البقرة: 194].

- من السنن المستحبة في شهر ذي القعدة أداء العمرة، لأن عُمرات النبي ﷺ كنّ في شهر ذي القعدة؛ فقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ". [متفق عليه].