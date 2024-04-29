أمينة الفتوى بـ«الإفتاء»: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات (فيديو)

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متى يتخذ الزوجان قرارًا بتأجيل الإنجاب كنوع من أنواع تنظيم النسل؟

الزوجان أصحاب القرار في تأجيل الإنجاب

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «الزوجان أصحاب القرار في تأجيل الإنجاب، لما يكون في استقرار نفسي بينهما، ويكون عندهم استعداد صحي وقدرة مالية يعنى يقدروا يصرفوا على الطفل اللي هيجي».

وتابعت: «يجوز عادي تأجيل الإنجاب بسبب وجود ظروف عدم استقرار الأسرة أو وجود مشكلات سواء مالية أو عائلية أو صحية يعنى لو الزوجة عندها مشكلة صحية هتنجب إزاي».