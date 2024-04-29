«الوزراء»: تكثيف المشاورات مع الشركاء الدوليين لدعم مصر في ملف اللاجئين

أجاب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، علن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل تقدمت مصر للدول المانحة سواء الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها لتطلب الدعم في تحمل أعباء وتكاليف المقيمين واللاجئين في مصر، قائلا: «لو نتحدث عن منظمات أممية، فالتعاون قائم بالفعل معها من قبل لدعم مصر في تحمل أعباء المقيمين من غير المصريين».

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «فيما يخص الشركاء الدوليين هناك برامج تعاون تقدم إلى مصر، ولكن النقطة الرئيسية والجوهرية أننا نتحدث لأول مرة عن رقم ضخم من الأعباء بما يجعله يتطلب مزيدا من المشاورات لتقديم المزيد من الدعم للدولة المصرية».

وأضاف: «بالفعل هناك برامج دعم موجهة لمصر، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في الأعباء والأوضاع الاقتصادية الحالية».

وكشف أنه سيجري تكثيف المشاورات الفترة المقبلة مراعاة للرقم الضخم لفاتورة الأعباء، قائلا: «الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء يتطلب المزيد من الدعم، لأن الذي يقدم للدولة المصرية غير كاف، ومن الضروري تقديم المزيد لمواجهة تلك الأعباء».