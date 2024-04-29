متحدث «الوزراء»: مصر عليها التزامات دولية يجب مراعاتها في ملف اللاجئين

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء، ردا على بعض الجدل المثار على التواصل الاجتماعي والرأي العام في أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين، قائلا: «هناك رسالة واضحة وهي أن مصر على مدار التاريخ لم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية شقيقة تواجه صعوبات ولن تغلقها في ظل الظروف الصبعة التي مرت بها العديد من الدول».

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وأبعاد في طليعتها أن مصر لديها التزامات وفقا لمواثيق دولية واتفاقات مرتبطة بأهمية رعاية المهاجرين واستضافتهم وذلك بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية.

مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين

وأردف أن هناك بعدا ثالثا وهو أنه على الرغم من أن مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين، ولكن هناك مصريين أيضا في الخارج في شكل جاليات، ولو عاملتنا الدول الأخرى بالمثل سوف نتفاجأ كثيرا.

الحكومة مدركة لمعاناة المواطنين بسبب وجود اللاجئين

وواصل: «الحكومة مدركة للضغوط التي يعاني منها المواطنون في المزاحمة من غير المصريين، ولذلك نسعى للتخفيف من تلك الأعباء».