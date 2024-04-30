10 معلومات عن أرني سلوت خليفة كلوب المنظر في ليفربول.. «الرجل الطيب»

أشهر قليلة تفصل نادي ليفربول الإنجليزي عن تغيير جذري، بعدما بات من المؤكد أن يكون لديه مدربًا جديدًا الموسم المقبل، بعد إعلان يورجن كلوب رحيله نهاية الموسم الحالي، ليتدخل عدد من الأسماء دائرة الضوء لخلافة المدرب الألماني الذي ترك إرثًا ثمينًا في قلعة أنفيلد.

من هو أرني سلوت مدرب ليفربول المنتظر؟

«يبدو أن ملحمة اختيار المدرب الجديد قد انتهت»، بهذه الكلمات كشفت صحيفة «دايلي سبورت» عن استقرار ليفربول على المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي يقود فريق فينورد حاليًا، لخلافة كلوب بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق ووقعا جميع الأوراق الخاصة بانتقال المدرب إلى أنفيلد، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل.

معلومات عن أرني سلوت خليفة كلوب المنتظر في ليفربول

وكشف صحيفة «theguardian» الإنجليزية عن معلومات عن المدرب الذي بات الأقرب لتولي مسؤولية قيادة كتيبة النجوم وعلى رأسهم القائد المصري محمد صلاح، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) يبلغ من العمر 45 عامًا.

(2) نشأ في بيرجنثيم، وهي قرية صغيرة تقع في ما يسمى بحزام الكتاب المقدس في هولندا.

(3) لم يكن لاعبا بارعا حيث لعب لعدة أندية مواضعة في هولندا.

4- أطلق عليه لقب «الرجل الطيب» من القرية الصغيرة، وعلى الأخص من قبل هينك تن كيت، وهو مساعد مدرب سابق في برشلونة وتشيلسي.

(5) أعلن اعتزاله في 2013 واتجه للتدريب.

(6) أنشأ شركة لبيع شارات الكابتن مع شقيقه جاكو أثناء عمله كمدرب للشباب في نادي PEC.

(7) والده يعمل كمدرس ويقوم بتعليم فرق الهواة.

(8) يملك مكتبة إعلامية لكرة القدم تحتوي على وثائق وصور لأشياء مثيرة للاهتمام.

(9) أصبح مديرا فنيا لأول مرة عام 2019 من بوابة نادي AZ الهولندي.

(10) يتولى مسؤولية تدريب فينورد منذ عام 2021.