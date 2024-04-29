تطور مفاجئ في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد أزمته مع يورجن كلوب

لم تمر سوى أيام قليلة على الأزمة المفاجئة التي نشبت بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومدربه الألماني يورجن كلوب، خلال مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما 2-2، حتى بدأ الحديث عن مستقبل الفرعون المصري داخل قلعة أنفيلد.

قائد منتخب مصر البالغ من العمر 31 عامًا الذي دخل الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده، كانت هناك تكهنات متزايدة بأنه سيغادر ليفربول الصيف المقبل، لكن صلاح لم يعط أي إشارة إلى رغبته في الخروج، وهو ما يتماشى مع رغبة ليفربول، ومن المتوقع أن يبقى في أنفيلد، بحسب صحيفة «ذا أثليتيك».

ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

ومع ارتباط الدولي المصري بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية بعد سعي اتحاد جدة الصيف الماضي للظفر بخدماته، إلا أن صلاح يرغب في قضاء موسم آخر مع ليفربول، بحسب التقرير.

رغم أزمته مع كلوب.. اقتراب صلاح من الاستمرار في ليفربول

الصحيفة أشارت إلى انتقال صلاح إلى الدوري السعودي عام 2025، بعد انتهاء عقده سيكون أكثر منطقية، خاصة أنه سيكون لاعبا حرا، فضلا عن أنه ربما لن يستمر في الدوري الإنجليزي بعد أن يصل لعامه 33.

محمد صلاح الذي دخل نقاش ساخن مع كلوب يوم السبت الماضي، كان حديث الصحافة الإنجليزية، إلا أن ذلك لن يؤثر على استمراره في الفريق، خاصة بعد إعلان المدرب الألماني رحيله عن قلعة أنفيلد بنهاية الموسم الجاري بحسب التقرير.