هدف تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم

يبدو أن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على موعد مع رقم تاريخي عندما يحل فريقه ضيفًا على وست هام يونايتد في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد

كشف موقع ليفربول إيكو عن أن محمد صلاح في حالة التسجيل أمام وست هام سيصل إلى 11 هدفًا في 14 مباراة بين الفريقين، وسيصبح الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ مباريات الريدز ضد الهامرز الذي وصل إلى شباك أليسون بيكر في 20 مباراة من آخر 24 مواجهة على ملعبه لندن الأولمبي أمام رفاق صلاح.

محمد صلاح وتحطيم 3 أرقام قياسية

ما ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد وست هام ليس جديدا إذ حطم من قبل 3 أرقام قياسية بحسب موقع «سكاي نيوز» أصبح أكثر لاعب يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 هدفا، متفوقا على آلان شيرر، الذي يقل عنه بهدف واحد.

سجل «صلاح» 6 أهداف في ملعب أولد ترافورد وهو أعلى رقم تهديفي للاعب زائر لملعب مانشستر يونايتد، متفوقا على أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي سجل 5 أهداف.

«صلاح» أول لاعب يسجل في 4 زيارات متتالية لملعب أولد ترافورد، وهو الملعب المعروف بمسرح الأحلام.