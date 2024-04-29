قبل أزمته مع كلوب.. 5 وقائع مثيرة بطلها محمد صلاح في ليفربول

شهدت أجواء ملعب «أنفيلد» توترًا لم يكن متوقعًا، قبل دقائق من نهاية مباراة ليفربول الأخيرة ضد وست هام يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ رصدت عدسات الكاميرات مشادة كلامية حادة بين النجم محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، أثناء قيام صلاح بعمليات الإحماء استعدادًا للمشاركة في المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي بنحو 10 دقائق.

وأثارت المشادة قلق جماهير الريدز، خاصة أنها تأتي في وقت حساس يمر به الفريق، حيث يخوض منافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي، قبل أن تضاءل فرصه بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أزمات محمد صلاح مع ليفربول

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثار فيها بين محمد صلاح التوترات ومدربه أو زملائه في الفريق، ففي مطلع الشهر الحالي، ظهر المهاجم محبطًا أثناء خروجه من أرض ملعب مباراة الفريق أمام شيفيلد لإجراء التبديل، وهز رأسه غير راضٍ عن خروجه في الدقيقة 60 بعد تلقي الفريق الهدف الأول من لاعبي شيفيلد يونايتد، قبل أن يصافح المدرب الألماني على مضض دون أن ينظر إليه.

وفي أغسطس الماضي، خرج محمد صلاح أيضًا غاضبًا من ملعب ستامفورد بريدج، بعد استبداله في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي، وتحديدًا في الدقيقة 77 من عمر المباراة والدفع بزميله هارفي إليوت بدلا منه، ولم يصافح مدربه عند خروجه من الملعب، وظهرت عليه علامات الغضب الشديد.

Mo Salah is not happy to have been substituted!



The Egyptian King will not continue his goalscoring record on opening day. #beINPL #CHELIV pic.twitter.com/wT1NM5Lnct — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 13, 2023

وخلال مباراة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة للبريميرليج في موسم 2020-2021، رفع محمد صلاح ذراعيه في الهواء، وبالكاد كان ينظر إلى مدربه الألماني «كلوب» بعد استبداله والدفع باللاعب ساديو ماني بدلًا منه، وخرج متذمرًا من أرض المباراة.

ففي هذه المباراة سجّل المهاجم المصري هدفًا في الدقيقة 60، وفوجئ باستبداله، ولم يعجب بقرار مدربه إذ كان يرغب في مواصلة اللعب، وظهرأثناء خروجه من أرض الملعب يقوم ببعض الإشارات التي تظهر امتعاضه وغضبه من التغيير، كما تجاهل مصافحة المدرب.

غضب محمد صلاح من استبداله امام برايتون pic.twitter.com/3gWkNchEdK — EPL World (@EPLworld) November 28, 2020

أزمة صلاح مع ساديو ماني

وبخلاف يورجن كلوب، دخل «صلاح» في مشاجرة علنية مع ساديو ماني، بسبب عدم تمرير زميله السنغالي ساديو ماني، الكرة له خلال إحدى الهجمات بمباراة بيرنلي.

ساديو #ماني خرج غاضبا بسبب تبديل كلوب له، ولعدم تمرير محمد #صلاح الكرة له في فرصة انفرادين pic.twitter.com/J5VFS0ddXx — Plus Kora90 (@PlusKora90) August 31, 2019

وشهد اللقاء محاولة محمد صلاح إنهاء كل هجمات الفريق بنفسه، وعدم تمرير الكرة للاعب السنغالي، وأبدى «ماني» انفعاله أثناء خروجه من الملعب، بعدما جرى استبداله من قِبل يورجن كلوب.