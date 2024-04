قبل أزمته مع كلوب.. 5 وقائع مثيرة بطلها محمد صلاح في ليفربول

شهدت أجواء ملعب «أنفيلد» توترًا لم يكن متوقعًا، قبل دقائق من نهاية مباراة ليفربول الأخيرة ضد وست هام يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ رصدت عدسات الكاميرات مشادة كلامية حادة بين النجم محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، أثناء قيام صلاح بعمليات الإحماء استعدادًا للمشاركة في المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي بنحو 10 دقائق.

وأثارت المشادة قلق جماهير الريدز، خاصة أنها تأتي في وقت حساس يمر به الفريق، حيث يخوض منافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي، قبل أن تضاءل فرصه بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثار فيها بين محمد صلاح التوترات ومدربه أو زملائه في الفريق، ففي مطلع الشهر الحالي، ظهر المهاجم محبطًا أثناء خروجه من أرض ملعب مباراة الفريق أمام شيفيلد لإجراء التبديل، وهز رأسه غير راضٍ عن خروجه في الدقيقة 60 بعد تلقي الفريق الهدف الأول من لاعبي شيفيلد يونايتد، قبل أن يصافح المدرب الألماني على مضض دون أن ينظر إليه.

وفي أغسطس الماضي، خرج محمد صلاح أيضًا غاضبًا من ملعب ستامفورد بريدج، بعد استبداله في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي، وتحديدًا في الدقيقة 77 من عمر المباراة والدفع بزميله هارفي إليوت بدلا منه، ولم يصافح مدربه عند خروجه من الملعب، وظهرت عليه علامات الغضب الشديد.

