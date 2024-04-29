مصطفى البرغوثي: فرص الوصول لوقف إطلاق النار الآن أكبر من أي وقت مضى

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن فرص الوصول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باتت أكبر من أي وقت مضى.

الدمار الهائل في قطاع غزة لم يسبق له مثيل

أضاف خلال تصريحات ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدمار الهائل في قطاع غزة لم يسبق له مثيل، وهناك خلافات بسبب غموض المواقف الإسرائيلية التي بحاجة إلى الإيضاح.

وأوضح أن هناك حراك بالجامعات العالمية، وضغط هائل على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، متعجبًا: «لماذا الغرب يتحدثون عن الرهائن الإسرائيليين ويتجاهلون اعتقال 8 آلاف أسير في الضفة الغربية، ومنهم ما لا يقل عن 300 طفل؟».

وذكر أن مصالح نيتنياهو الشخصية تعارض وقف العدوان، وهو أمام مظاهرات مزدوجة، الأولى تطالب بالإفراج عن الأسرى، وأخرى تطالب بإقالة نتنياهو نفسه.

اجتياح لرفح سيؤدي لمجزرة كبرى

وحذر من أن أي اجتياح لرفح، سيؤدي لمجزرة كبرى، ولن يحقق شيء عسكري لإسرائيل، ومشكلة نتنياهو أنه يريد استمرار الحرب لأغراض مختلفة ودوافع شخصية بحتة، لأنه يعرف أن توقف المعركة يعني ذهابه إلى السجن، حيث يواجه 4 قضايا فساد.