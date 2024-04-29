7 معلومات عن حشرة «الزيز».. تغزو أمريكا في الأسابيع المقبلة

ظاهرة مرعبة وفريدة من نوعها، تتعرض لها بعض المناطق في أمريكا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما تعالت الأصوات المحذرة من انتشار مليارات من حشرات «الزيز»، في الولايات المتحدة الأمريكية في فصل الربيع.

معلومات عن حشرة الزيز

لم تحدث ظاهرة غزو حشرات «الزيز» في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1803، أي حوالي ما يقرب من قرنين، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن حشرات «الزيز» وفقا لما ذكرته صحيفة «وشنطن بوست».

تقضي معظم حياتها تحت الأرض.

تتغذى على جذور الأشجار.

تكون دورة حياتها طويلة ما بين 13 و17 عامًا.

تخرج هذه الحشرات بأعداد هائلة من جحورها، بحثًا عن التزاوج والتكاثر.

الحشرة يكون لها 4 أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي من جسدها.

الحشرة تكون موجودة في كل بلاد العالم، خاصة في الأماكن الجافة مثل الصحراء.

وزن حشرة الزيز ثقيل بالنسبة لحجمها.

آخر ظهور لحشرات الزيز

كان آخر ظهور لحشرات الزيز في عام 2004 بالولايات المتحدة، فهي تعيش معظم حياتها في الظلام وتتغذى على جذور النباتات الموجودة تحت سطح الأرض، فمن المعروف أنها حشرة تظهر في فصل الربيع، وتعد أقدم عمرًا من الغابات التي تعيش فيها، كما أنها لا تتغذى على أوراق الشجر، ولا تهلك المحاصيل، ولا تطير في أسراب كما يفعل الجراد.