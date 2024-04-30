مجدي بدران يفجر مفاجأة عن فيروس «X»: أخطر من كورونا 20 مرة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ فيروس «X» أخطر من كورونا 20 مرة، مشددًا على أنه لابد من الاحتراس من هذا الوباء، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وشدد «بدران»، خلال مداخلة هاتفية «مع خيري»، عبر شاشة «المحور»، على أن شركة أسترازينيكا أنقذت ملايين من المرضى، موضحًا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا كان مفيدًا للبشرية، والجميع أخذ الجرعات، ولابد أن نتعلم من هذه الدروس عدم الحصول على أي دواء سواء لقاح أو غيره دون إشراف طبي، ولابد من متابعة الطبيب، مشيرًا إلى أن أسترازينيكا تسبب في بعض الأعراض الجانبية مثل أي دواء عادي.

وأشار إلى أن هناك فيروسًا آخر يسمى «نيباه» وهو أخطر من كورونا بـ30 مرة ويتسبب في تورم بالمخ، مضيفًا أنه يجب الاستعداد لهذه الفيروسات، من خلال التعرف على طرق العدوى والاعتراف بأننا نعيش في عالم به كائنات أخرى ترانا ولا نراه وممكن أن تتسبب في وفاة الكثير من المواطنين.